Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Verletzte - Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorrad

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am Sonntagnachmittag (21.06., 16.40 Uhr) kam es auf der Dissener Straße in Höhe des Bockhorster Landwegs zu einem Verkehrsunfall. Zwei Männer auf einem Motorrad verletzten sich dabei leicht.

Als die Beamten am Unfallort eintrafen, wurden die Verletzten bereits durch Rettungskräfte versorgt.

Zu dem Unfall ist es gekommen, als ein 32-jähriger Toyota-Fahrer beabsichtigte die Dissener Straße in Richtung Versmold zu queren, als er aus dem Bockhorster Landweg kam und ein Motorradfahrer auf der Dissener Straße in Richtung Bockhorst fuhr. Das Motorrad wurde von einem 33-jährigen Mann aus Harsewinkel gefahren. Zudem befand sich auf dem Zweirad eine 33-jährige Gütersloherin. Beide Personen auf dem Motorrad wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Vorsorglich wurden beide in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Sie erlitten leichte Verletzungen. Der Autofahrer verletzte sich nicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 6000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle teilweise gesperrt.

