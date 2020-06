Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Motorradfahrer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Samstagabend (20.06., 20.00 Uhr) kam es auf der Rentruper Straße in Höhe Aurea zu einem Verkehrsunfall.

Zwei Motorradfahrer gaben an, dass sie die Rentruper Straße aus Richtung St. Vit entlang gefahren sind. Weiterhin sagten sie, dass ein vor ihnen fahrender Pkw-Fahrer plötzlich bremste und in der Folge zunächst der vorne fahrende 30-jährige Motorradfahrer stürzte und der hinter ihm fahrende 29-jährige Motorradfahrer aus Rheda-Wiedenbrück ebenfalls zu Boden fiel. Der 37-jährige Bielefelder Autofahrer entgegnete, dass er die Straße entlang gefahren sei und er erst nach den Stürzen der Motorradfahrer sein Fahrzeug angehalten habe. Der 30-jährige Motorradfahrer aus Hemer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Der 29-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Durch die eingesetzten Beamten wurde der Unfall aufgenommen. Zu der Unfallaufnahme gehört auch eine genaue Feststellung der Spuren am Unfallort. Ermittler des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zu dem durch die Unfallbeteiligten unterschiedlich geschilderten Unfallhergang aufgenommen.

An den Motorrädern entstanden erhebliche Unfallschäden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 16000 Euro.

