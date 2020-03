Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200310.1 Wesselburen: Zeugen nach Einbruch in Supermarkt gesucht!

Wesselburen (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Wesselburen zu einem Einbruch in einen Supermarkt gekommen. Neben Bargeld erbeuteten die Täter Tabakwaren - die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Samstag, 20.15 Uhr, bis Montag, 07.45 Uhr, stiegen Unbekannte über das Dach in den Markt in der Schülper Chaussee ein. Sie plünderten einen Safe, der zwei Tageseinnahmen enthielt und mehrere Kassen. Außerdem stahlen die Einbrecher Zigarettenschachteln und Zigarettenstangen im Wert von etwa 12.000 Euro. Mitsamt ihrer Beute flohen die Unbekannten über denselben Weg, über den sie in das Objekt gelangt waren.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich bei der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

