POL-W: W Auffahrunfall - Zweiradfahrer schwer verletzt

Gestern (23.06.2020), gegen 17:10 Uhr, zog sich ein Zweiradfahrer auf der Varresbecker Straße in Wuppertal schwere Verletzungen zu. Der junge Mann war mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte er einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden VW Passat eines 50-Jährigen zu spät und er fuhr auf. Dadurch zog sich der 20 Jährige schwere Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. (sw)

