Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbrecher verschafften sich Zutritt in Bürogebäude

Karlsruhe (ots)

Unbekannte sind am vergangenen langen Wochenende in ein Firmengebäude in der Straße "am Erlengraben" gewaltsam eingedrungen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zwischen Donnerstag 17:30 Uhr und Sonntag 17:30 Uhr gelangten die Eindringlinge vermutlich durch Aufhebeln der Haupteingangstür in das Bürogebäude, in dem mehrere Firmen ansässig sind. Durch aufbohren eines Schließzylinders im oberen Stockwerks versuchten die Diebe in einer der Büros zu gelangen. Nachdem dies offensichtlich fehlschlug, wurde die Glastür kurzerhand eingeschlagen. Über diese Öffnung konnte verschafften sie sich letztendlich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Ob die Diebe auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden ist bislang unklar.

