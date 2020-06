Polizei Wuppertal

POL-W: W Gefährliche Körperverletzung - Junger Mann in Oberbarmen niedergeschlagen

Wuppertal (ots)

Gestern (23.06.2020), gegen 16:15, schlugen zwei Männer einen 22-Jährigen am Berliner Platz nieder. Der junge Mann erlitt dadurch Verletzungen, unter anderem am Kopf. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von je 21 Jahren, sprachen ihr Opfer von hinten an und schlugen dann unvermittelt mit einer Stange auf ihn ein. Am Boden liegend traten sie ihn. Die Schläger flüchteten in der Folge in eine am Bahnhof wartende Bahn. Dort konnten sie von der Polizei festgenommen werden. Der Verletzte musste zur Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Tatverdächtigen erwarten nun eine Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei zu ihrem Verhalten. (sw)

