Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Verdächtiger nach Einbruch in Kindergarten festgenommen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Donnerstag (18.06.2020, gegen 01:45 Uhr) nahm die Polizei einen 34-Jährigen fest, der im Verdacht steht, unmittelbar zuvor in einen Kindergarten an der Wichlinghauser Schulstraße eingebrochen zu sein. Eine durch verdächtige Geräusche aufmerksam gewordene Anwohnerin hatte zuvor die Polizei alarmiert, den Einbruch in den Kindergarten gemeldet und einen flüchtigen Täter beschreiben können. Noch im Verlauf der Sachverhaltsklärung fiel den Beamten eine verdächtige Person auf, die sich von der Tatörtlichkeit entfernte. Der Verdächtige konnte in der Rathenaustraße gestellt und überprüft werden. Hierbei fanden die Polizisten Diebesgut aus dem Kindergarten. Ein weiterer Zeuge gab an, dass ihm eine unbekannte Person kurz zuvor einen Laptop zum Kauf angeboten hatte. Der Zeuge schlug das Angebot aus und informierte ebenfalls die Polizei. Nach kurzer Suche konnten die Beamten einen Laptop im Gebüsch auffinden. Auch dieser lässt sich dem Bestand des Kindergartens zuordnen. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene und wegen Eigentumsdelikten vorbestrafte Mann wurde vorläufig festgenommen. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben, dass dem Wuppertaler noch weitere ähnlich gelagerte Taten zur Last gelegt werden können. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal ordnete die zuständige Haftrichterin die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an. Die Ermittlungen, auch zu den weiteren Einbrüchen, dauern an.

