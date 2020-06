Polizei Wuppertal

POL-W: W Motorradfahrer zieht sich schwere Verletzung zu - Alleinunfall

Wuppertal (ots)

Heute (19.06.2020), gegen 11:45 Uhr, zog sich ein Motorradfahrer in Wuppertal auf der Scheffelstraße schwere Verletzungen zu. Der 56-Jährige verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Einen Helm hatte er nicht getragen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An der Honda sowie an einem Tor mit dem das Motorrad im Zuge des Unfalls zusammenstieß entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5500 Euro. (sw)

