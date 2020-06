Polizei Wuppertal

POL-W: W BMW prallt gegen Baum

Wuppertal (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Autofahrer kam es gestern (18.06.2020, gegen 14:40 Uhr) auf der Hatzfelder Straße in Wuppertal. Der 51-jährige BMW-Fahrer befuhr die Hatzfelder Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Sein Fahrzeug überschlug sich in der Folge und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Auto befreien und wurde durch Zeugen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut, welcher ihn ins Krankenhaus brachte. Nach ambulanter Behandlung verließ der Wuppertaler am Abend das Krankenhaus. Die Hatzfelder Straße musste für die Dauer von etwa 2 Stunden teilweise komplett gesperrt werden. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 35.000 Euro. (weit)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell