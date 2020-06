Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mutmaßlicher Räuber ging den Fahndern ins Netz - Tatverdächtiger nach Raub in Solingen festgenommen

Wuppertal (ots)

Nach einem Raub auf einen Kiosk in Solingen ging den Fahndern ein Tatverdächtiger ins Netz. Am 24.05.2020, gegen 11:30 Uhr, kam es auf dem Walter-Scheel-Platz in Solingen zu einem Raub auf einen Kiosk (s. Pressemeldung vom 25.05.2020, "SG Kiosk-Raub in Solingen"). Die 50-jährige Betreiberin erlitt dabei Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Personalien des Tatverdächtigen ermittelt und ein dringender Tatverdacht gegen ihn begründet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal stellte der Haftrichter am Amtsgericht Wuppertal am 29. Mai 2020 einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten aus. Erfolgreich war die Fahndung dann am 13.06.2020, als es Kräften der Polizei Solingen gelang, ihn auf der Friedrich-Ebert-Straße in Solingen anzutreffen und zu verhaften. Dem vorbestraften Mann, der zuletzt eine mehrmonatige Haftstrafe bis zum April 2019 verbüßte, droht für den Fall seiner Verurteilung eine Freiheitsstrafe zwischen einem und 15 Jahren. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an.

