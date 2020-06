Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Festnahme eines niederländischen Geldautomatensprengers in den Niederlanden

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und des Landeskriminalamtes NRW

Am Montag (22. Juni) begleiteten Beamte der EK HEAT des LKA NRW in den frühen Morgenstunden niederländische Polizeibeamte der Partnerdienststelle IRC Den Haag bei einer Festnahme in Den Hoorn bei Delft.

Dabei wurde ein Beschuldigter, der mit einem deutschen EU-Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht wurde, festgenommen und zwei Wohnungen durchsucht.

Der Festnahme waren mehrmonatige Ermittlungen des LKA NRW und der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft vorausgegangen.

Der Festgenommene steht in dringendem Tatverdacht, zwei Geldautomatensprengungen am 27. Februar 2019 in Bad Vilbel (Hessen) und am 28. März 2019 in Wuppertal begangen zu haben.

Während die Täter in Bad Vilbel ohne Beute vom Tatort geflüchtet sind, konnten sie in Wuppertal Beute erlangen, mit der sie sich vom Tatort entfernten.

Der Beschuldigte wurde am Mittwoch (24. Juni) in den Niederlanden dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Festgenommene wartet nun auf seine Überstellung nach Nordrhein-Westfalen.

Im weiteren Verlauf wird geprüft, ob der Beschuldigte weitere gleichgelagerte Straftaten in Deutschland begangen hat.

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

Pressestelle

Völklinger Straße 49

40221 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 939-6666

Fax: 0211 / 939-8539

E-Mail: pressestelle.lka@polizei.nrw.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, übermittelt durch news aktuell