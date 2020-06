Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 15-jähriger Mofafahrer bei Unfall schwer verletzt

Papenburg (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf der Straße Splitting rechts zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 15-jähriger Fahrer eines Mofas zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Drei Rollerfahrer waren auf der auf der Straße Splitting links unterwegs und beabsichtigten nach links in die Erste Wiek links abzubiegen. Nachdem die vorderen beiden Fahrer bereits abgebogen waren, kollidierte der dritte Rollerfahrer mit einem entgegenkommenden PKW, welcher aus Surwold kommend in Richtung Mittelkanal fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der 15-jährige Jugendliche schwere Verletzungen zuzog. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein 13-jähriger Sozius zog sich leichte Verletzungen zu. Die 69-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An Roller und PKW entstanden Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell