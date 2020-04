Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrzeug auf Beifahrerseite zerkratzt (16/2104)

Speyer (ots)

05.04 - 10.04.2020

Unbekannte/r Täter beschädigte/n bereits zwischen dem 05.04 -10.04 mittels unbekanntem, spitzem Gegenstand die Beifahrerseite eines VW Polo, der in der Schandeinstraße am Fahrbahnrand parkte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 EUR. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Hinweise zur Tataufklärung geben können (Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

