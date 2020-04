Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Bei Personenkontrolle Drogen aufgefunden und sichergestellt (30+32+34/2004)

Speyer (ots)

20.04.2020, 19:20 Uhr

Im Rahmen eine Fußstreife konnten die Polizei am Sonntagabend am Woogbach vier Personen feststellen, die beim Erblicken der Beamten die Flucht ergriffen. Die Jugendlichen im Alter zwischen 19-20 Jahren konnten von der Streife am Haus Panonia gestellt und kontrolliert werden. Bei ihrer Durchsuchung konnten bei zwei der Personen geringe Mengen von Betäubungsmitteln sowie Utensilien zur Zerkleinerung von Betäubungsmitteln aufgefunden und sicherstellt werden. Gegen sie ermittelt die Polizei nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Eine weitere Person führte ein "Scheckkartenmesser" mit einer 7cm-langen Klinge mit sich. Auch dieses wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 20-jährigen Beschuldigten eingeleitet.

