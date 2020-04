Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Strafanzeige nach Abbrennen von Feuerwerkskörpern (01/2004)

Speyer (ots)

19.04.2020, 23:10 Uhr

Eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz leitete die Polizei Speyer am Sonntag gegen einen 24jährigen Speyerer ein. Dieser zündete kurz nach 23 Uhr auf einem Schulparkplatz in der Otto-Mayer-Straße mehrere Feuerwerkskörper, woraufhin sich innerhalb weniger Minuten eine Vielzahl von Anrufern aus Speyer und Römerberg telefonisch bei der Polizei meldeten und Schuss- bzw. Explosionsgeräusche mitteilten. Durch Anwohner konnte der Verantwortlich auf dem Parkplatz festgestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei ihm konnte die Polizei eine Abschussröhre für die gezündete Pyrotechnik auffinden und sicherstellen. Weitere Feuerwerkskörper konnten weder bei ihm, noch in seiner Wohnung aufgefunden werden. Eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis für den Abschuss der gezündeten Feuerwerkskörper der Kategorie F4 konnte der Beschuldigte nicht vorweisen.

