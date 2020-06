Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - T-Roc von Firmengelände gestohlen

Sögel (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag und Montag einen weißen VW T-Roc vom Gelände eines Autohandels an der Berßener Straße gestohlen. Sie drangen in das Firmengebäude ein und gelangten auf bislang unbekannte Weise an den Schlüssel das gestohlenen Autos. Die Täter konnten mit dem Diebesgut unerkannt entkommen. Der Wert des Fahrzeuges wird auf mehr als 23.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

