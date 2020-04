Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Berne

Delmenhorst (ots)

Durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer wurde am Mittwoch, 29. April 2020, gegen 00:30 Uhr, über den Notruf mitgeteilt, dass neben der Motzener Straße (L875) in Berne ein stark beschädigter Pkw liegen würde, der sich offensichtlich zuvor überschlagen hatte. Die Zeugen konnten an den ausgelösten Airbags im Auto Blutanhaftungen sehen, allerdings keine Personen mehr antreffen.

Die alarmierten Beamten der Polizei Brake trafen die Zeugen vor Ort an und stellten tatsächlich einen stark beschädigten VW fest. Die Schäden wurden als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft und auf 5.000 Euro beziffert.

Aufgrund der Schäden am Pkw, den ausgelösten Airbags und den daran befindlichen Blutspuren musste davon ausgegangen werden, dass sich der Fahrer ernsthafte Verletzungen zugezogen haben könnte. Die nähere Umgebung wurde intensiv abgesucht. Dabei kamen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hekeln, Berne und Bardewisch zum Einsatz, die von der Rettungshundestaffel Lemwerder unterstützt wurden.

Letztendlich konnte der leichtverletzte Fahrer von Polizeibeamten in der Nähe seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der Klärung des Sachverhaltes stellten die Beamten Alkoholgeruch beim 34-Jährigen aus dem Landkreis Wesermarsch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen werden musste.

