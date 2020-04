Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einer Fußgängerin in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, den 28. April 2020, kam es gegen 12:15 Uhr in der Straße "Amtsfreiheit" in Harpstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einer Fußgängerin.

Die 74-jährige Fußgängerin aus Harpstedt passierte mit einem Einkaufstrolley, den sie hinterher zog, den linken Gehweg der "Amtsfreiheit" in Richtung Dünsen.

Als eine 78-jährige Fahrradfahrerin auf dem Gehweg entgegenkam, kam es zur Berührung der beiden Frauen, sodass beide zu Boden stürzten.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verletzten sich beide Frauen leicht. Sie wurden mit jeweils einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

