Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht vom 27. April 2020 auf den 28. April 2020 wurden in der Straße am Weserdeich in Brake zwei hochwertige Cabriolets ( Mercedes und BMW) mit Sprühfarbe beschädigt. An den Fahrzeugen ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstanden. Die Polizei Brake bittet unter der Telefonnummer 04401/935-0 um Zeugenhinweise (477895).

