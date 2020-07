Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw kollidiert mit Lkw

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 40 Jahre alter Volvo-Fahrer ist am Dienstagmorgen (14.07.2020) bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 leicht verletzt worden. Der Volvo-Fahrer war gegen 09.45 Uhr auf der Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf der rechten Fahrspur, die im weiteren Verlauf zur Bundesstraße 14 führt, bremste ein Lkw verkehrsbedingt ab. Der Volvo-Fahrer fuhr daraufhin dem Lkw hinten auf. Der 40-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Rettungssanitäter, darunter auch ein Notarzt, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Offenbar erlitt der Mann bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Der 42 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen, da zweitweise nur eine Spur befahr war.

