Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Angriffe auf Polizeibeamte und Ladengeschäfte in der Innenstadt - Weitere Festnahmen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (12.07.2020) einen 18-Jährigen und einen 27-Jährigen festgenommen, die im Verdacht stehen, sich an den Ausschreitungen und Plünderungen in der Stuttgarter Innenstadt (20.06./21.06.2020) beteiligt zu haben. Intensive Ermittlungen führten auf die Spuren der Tatverdächtigen, so sollen sich die beiden an den Plünderungen beteiligt haben. Der 18-jährige Marokkaner sowie der 27-Jährige, dessen Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, wurden am Montag (13.07.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte

Bislang haben die Ermittler 44 Tatverdächtige identifiziert. Gegen 23 Verdächtige erließ ein Richter Haftbefehle, davon befinden sich 16 in Vollzug. Sieben wurden unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell