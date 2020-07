Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mutwillige Beschädigung mehrerer Pkw im Dobbenviertel; Zeugenaufruf +++

Oldenburg (ots)

Die Oldenburger Polizei verzeichnete im Tatzeitraum Freitag, 17.07.2020, 20:00 Uhr bis Samstag, 18.07.2020, ca. 03:00 Uhr, bislang ingesamt fünf Sachbeschädigungen an Pkw an der Ratsherr-Schulze-Straße (Dobbenviertel), wodurch ein Schaden von mindestens 1000EUR entstanden sein dürfte. In der Nacht beschädigten bislang Unbekannte die jeweils linken Außenspiegel von am Tatort ordnungsgemäß abgestellten Pkw mutmaßlich durch Gewalteinwirkung mittels Fußtritten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu Tätern oder Tatumständen geben können. Diese können sich jederzeit unter Tel. 0441/790-4115 melden.

