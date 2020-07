Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Zwei Rüttler entwendet

Achim. Diebe haben am vergangenen Wochenende zwei Rüttler entwendet, die auf einem Privatgrundstück an der Asmusstraße abgestellt waren. Die unbekannten Täter müssen zwischen Freitagabend und Montagmorgen mit einem Fahrzeug vor Ort gewesen sein, um die schwere Beute abtransportieren zu können. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Baustellenabsperrungen gestohlen

Achim. Auf diverse Baustellenabsperrungen haben es unbekannte Täter in der Nacht auf vergangenen Freitag, 3 Juli, an der Borsteler Landstraße abgesehen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise zu den Dieben sowie zum durch die Langfinder genutzten Fahrzeug liegen der Polizei Achim nicht vor. Hinweise werden unter Telefon 04202/9960 entgegengenommen.

Autositze demontiert

Achim/Uphusen. Auf dem Gelände einer Fahrzeugaufbereitungsfirma an der Uphuser Heerstraße haben unbekannte Täter in der Nacht auf Montag einen Audi gewaltsam geöffnet. Anschließend demontierten sie im Innenraum des Autos die hochwertigen Multimediasitze, mit denen sie letztlich unerkannt flohen. Das Polizeikommissariat Achim hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04202/9960 entgegengenommen.

Berauschter Fahranfänger

Langwedel. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel stoppten am Donnerstag gegen 18 Uhr einen 20 Jahre alten BMW-Fahrer, der auf der A27 zwischen Walsrode und Bremer Kreuz unterwegs war. Während der Verkehrskontrolle verlief ein Drogentest bei dem Fahranfänger positiv, woraufhin ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Polizisten leiteten ein Verfahren gegen den 20-Jährigen ein, er wird sich auf ein hohes Bußgeld sowie ein Fahrverbot einstellen müssen.

Unfallfahrer flüchtet

Kirchlinteln/Armsen. Am Montagmorgen stellten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen erheblichen Sachschaden an mehreren Schutzplanken zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer war offenbar in der vorangegangenen Nacht nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Schutzplanken geprallt, dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Anschließend beging der Unfallfahrer, an dessen Fahrzeug ebenfalls erheblicher Schaden entstanden sein muss, Unfallflucht. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Langwedel (04232/945990) entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Vorfahrt missachtet

Grasberg. Bei einem Verkehrsunfall auf der Wörpedorfer Straße (L133) wurden am Montag gegen 17 Uhr drei Personen leicht verletzt. Ein 21-jähriger VW-Fahrer wollte auf die L133 einbiegen, dabei missachtete er die Vorfahrt einer herannahenden 34-jährigen Audi-Fahrerin, die eine Kollision nicht verhindern konnte. Beide Autofahrer sowie ein 4 Jahre alter Junge im Audi erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand beträchtlicher Sachschaden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei, zwei Abschleppfahrzeugen und drei Rettungswagen war zudem die Feuerwehr am Unfallort eingesetzt. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

