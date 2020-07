Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Schwerer Unfall auf der A1

A1 / Oyten (ots)

Zu einem schweren Auffahrunfall kam es am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte der 57 Jahre alte Fahrer eines Lkw das Stauende auf der rechten Fahrbahn der A1 in Richtung Bremen kurz vor der Anschlussstelle Oyten zu spät und fuhr auf den Sattelzug eines ebenfalls 57-Jährigen auf. Im Anschluss kollidierte der Lkw zudem mit der Mittelschutzplanke. Der Lkw-Fahrer und sein 51 Jahre alter Beifahrer wurden eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt. Beide wurden inzwischen durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Sie wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Hierbei wurden auch zwei Rettungshubschrauber eingesetzt. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Der Lkw und der Sattelzug müssen abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme der Autobahnpolizei Langwedel und die Bergungsarbeiten ist die A1 in Richtung Bremen zwischen der Anschlussstelle Posthausen und der Anschlussstelle Oyten vollständig gesperrt. Die Sperrung wird nach derzeitigem Stand noch bis in die Mittagsstunden andauern. Außerdem war in Richtung Hamburg der linke Fahrstreifen zeitweise gesperrt.

