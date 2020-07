Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mann schwer verletzt

Landkreis Verden (ots)

Verden. Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung Am Meldauer Berg wurden am vergangenen Samstag, 4. Juli 2020, insgesamt vier Männer verletzt, einer davon schwer. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei Verden drangen gegen 14 Uhr zunächst zwei 43 und 25 Jahre alte Männer gewaltsam in die Wohnung Am Meldauer Berg ein, in der sich ein 39-Jähriger sowie ein 27-Jähriger aufhielten. Die Eindringlinge griffen den 39-Jährigen an. Während des folgenden Handgemenges wurde der 43-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Darüber, wer für die Stichverletzungen verantwortlich ist, liegen der Polizei unterschiedliche Aussagen vor. Während die 27 und 25 Jahre alten Männer bei der Auseinandersetzung leicht verletzt wurden, mussten die 39 und 43-Jährigen mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der 39-Jährige konnte die Klinik mittlerweile wieder verlassen, der 43-Jährige hingegen gilt als schwer verletzt und musste operiert werden, er befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Die Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes wegen des Verdachts des versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung dauern an.

