Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 05.07.2020

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Bereich Achim

Achim; Sachbeschädigung: Am Sonntag, dem 05.07.20, zerstören zwischen 01:43 Uhr und 02:02 Uhr mehrere Personen die Plane eines Fahrzeuges in der Straße Am Kosakenberg. Des Weiteren zerkratzen sie zwei Scheiben an einem geparkten Fahrzeug. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter der Rufnummer 04202/9960 zu melden.

Bereich Osterholz

Lilienthal; Diebstahl aus PKW: Am Samstag, dem 04.07.20, werden in der Falkenberger Landstraße in Lilienthal zwischen 01:00 Uhr und 04:10 Uhr auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses zwei hochwertige Fahrzeuge der Marken VW und BMW angegangen. Es werden Fahrzeugteile abmontiert und entwendet. Hinweise an die Polizei in Lilienthal unter der Rufnummer 04298/92000.

Osterholz-Scharmbeck; Fahren ohne Fahrerlaubnis: Am Samstag, dem 04.05.20, wollen in den Nachmittagsstunden Beamte der Polizei im Stadtgebiet den Fahrer eines Kleinkraftrades kontrollieren. Daraufhin flüchtet der Fahrzeugführer vor den Beamten, kann aber wenig später im Nahbereich gestellt werden. Wie sich im Rahmen der Kontrolle herausstellt, verfügt der Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen seines Kleinkraftrades. Des Weiteren ist an dem Fahrzeug ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis wird eingeleitet.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Posthausen; Diebstahl eines Transporters: Die Autobahnpolizei Langwedel hat Ermittlungen im Zusammenhang mit einem gestohlenen weißen Transporter aufgenommen. Das Fahrzeug war am 27.06.2020 auf einem Parkplatz an der Autobahnanschlussstelle Posthausen ohne amtliche Kennzeichenschilder abgestellt worden. Am 01.07.2020 wurde der Diebstahl des VW Transporters T5 festgestellt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen oder Beobachtungen, die den Verbleib des Fahrzeuges aufklären können. Hinweise an die Autobahnpolizei in Langwedel unter der Telefonnummer 04232/945990.

