POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Außenspiegel abgetreten

Verden. In der Zollstraße hat am vergangenen Wochenende ein Randalierer sein Unwesen getrieben. Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag trat er einen Außenspiegel eines hier geparkten Citroens ab. Die Polizei Verden ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Hinweise zu dem Täter liegen allerdings nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Berauscht am Steuer

Achim/Baden. Beamte der Polizei Achim kontrollierten am Sonntag gegen 16 Uhr einen 23-jährigen Autofahrer auf der Bahnhofstraße. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellten die Polizisten fest, dass der Mann berauscht war, ein entsprechender Drogentest verlief positiv. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme, außerdem untersagten die Beamten dem Fahranfänger die Weiterfahrt. Der 23-Jährige wird sich nun auf ein hohes Bußgeld sowie ein Fahrverbot einstellen müssen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Scheibe eingeschlagen

Schwanewede. Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Sonntag gewaltsam in eine Garage am Brundorfer Weg eingedrungen. Er schlug eine Scheibe ein und durchwühlte einen Schrank, mögliches Diebesgut fand er jedoch nicht. Letztlich flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizeistation Schwanewede hat die Ermittlungen wegen versuchten schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise zu verdächtige Personen werden unter Telefon 04209/914690 entgegengenommen.

Auto zerkratzt

Schwanewede. Mit einem spitzen Gegenstand hat ein unbekannter Täter im Laufe des Sonntags einen Renault zerkratzt, der an der Mozartstraße geparkt war. Durch die Tat, die am hellichten Tage verübt wurde, entstand erheblicher Sachschaden im Lack des Pkw. Polizei Schwanewede ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Hinweise zu dem Täter liegen allerdings nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04209/914690 zu melden.

Alkoholisiert am Steuer

Osterholz-Scharmbeck/Scharmbeckstotel. Die Polizei Osterholz hat am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 31-jährige VW-Fahrer war auf der Hauptstraße unterwegs, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille, woraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus folgte. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Der 31-Jährige wird sich auf ein hohes Bußgeld sowie ein Fahrverbot einstellen müssen.

Unfallfahrer schwer alkoholisiert

Lübberstedt. Ein Zeuge wunderte sich am Sonntag gegen 21:15 Uhr über die unsichere Fahrweise eines Autofahrers, woraufhin er die Polizei alarmierte. Der in Schlangenlinien fahrende Fahrer des Vans war in Richtung Axstedt unterwegs, als er auf der Bahnhofstraße (K39) sogar von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrszeichen fuhr. Danach setzte der Mann seine Fahrt allerdings fort und beging Unfallflucht. Die Beamten der Polizei Osterholz konnten den leicht beschädigten Van schließlich noch fahrend antreffen. Am Steuer saß ein mit 2,4 Promille erheblich alkoholisierter 47-jähriger Mann. Als dieser in den Streifenwagen einsteigen musste, um eine Blutentnahme über sich ergehen lassen zu müssen, griff er die Beamten noch ohne Erfolg an. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde letztlich beschlagnahmt, es wurden zudem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort sowie wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

