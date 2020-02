Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auseinandersetzung am Münsterplatz

Recklinghausen (ots)

Samstag, gegen 13.45 Uhr, gerieten zwei Personengruppen am Busbahnhof am Münsterplatz in Streit. Im weiteren Verlauf kam es auch zu wechselseitigen Schlägen. Dabei wurden ein 34-jähriger Castrop-Rauxeler, ein 50-jähriger Castrop-Rauxeler und ein 22-Jähriger aus Radlin leicht verletzt. Zeugen benachrichtigten die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten keinen Beteiligten mehr antreffen. Bei der Fahndung konnte der 22-Jährige aus Radlin vor einem Postgebäude angetroffen werden. Die Hintergünde der Auseinandersetzung sind nach ersten Hinweisen Pöbeleien des 22-Jährigen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

