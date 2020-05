Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 92-Jährige in Wohnung ausgeraubt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am Nachmittag des 05.05.2020, gegen 15:00 Uhr, wurde eine 92-jährige Seniorin durch einen unbekannten Täter in ihrer Wohnung in der Straße Steingrube beraubt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangte der Täter auf unbekannte Art und Weise in das betreffende Mehrfamilienhaus und mutmaßlich durch die zur Tatzeit offenstehende Zugangstür in die Wohnung der Frau. Im Inneren griff der Täter das Opfer rabiat an und zog der Dame Schmuckgegenstände von den Handgelenken. Anschließend drängte er die Seniorin gewaltsam in das Badezimmer und schloss sie dort ein. Im weiteren Verlauf durchwühlte der Täter die Wohnung. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand erlangte er jedoch kein weiteres Diebesgut.

Das Opfer sprach aus dem Badezimmerfenster eine Passantin an, durch welche die Polizei informiert wurde.

Eine Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos.

Zur Beschreibung des Mannes liegen der Polizei bisher folgende Informationen vor:

-Ca. 50 -60 Jahre alt

-Ca. 160 cm groß

-Dunkelblonde, kurze Haare

-Ungepflegtes Erscheinungsbild

-Sprach hochdeutsch

Der Unbekannte soll sich nach vorliegenden Informationen bereits am Tag zuvor in dem Mehrfamilienhaus, das in unmittelbarer Nähe zur Teichstraße liegt, aufgehalten haben.

Die 92-jährige erlitt im Gesicht und an den Armen Verletzungen. Ein Rettungswagen verbrachte sie zur Behandlung in ein Hildesheimer Krankenhaus.

Zeugen, denen der unbekannte Täter aufgefallen ist oder die sonstige sachdienliche Hinweise in Zusammenhang mit der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell