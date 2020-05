Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) Am Montag, 04.05.2020, kam es in der Gutenbergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 54-Jährige hatte ihren PKW VW Golf in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.30 Uhr in Höhe Hausnummer 4 am rechten Fahrbahnrand zum Parken abgestellt. Bei Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte sie eine Delle und Kratzer an der hinteren linken Tür fest. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

