POL-HI: BMW nach Verfolgungsfahrt gestellt

HARSUM- (jpm)Am späten Abend des 04.05.2020 entzog sich ein mit drei Personen besetzter BMW im Harsumer Ortsteil Hönnersum durch Flucht einer Verkehrskontrolle. Nach einer Verfolgungsfahrt konnten das Fahrzeug sowie drei Insassen in der Ortschaft Asel gestellt werden.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge beabsichtigte eine Streifenbesatzung, gegen 22:40 Uhr, im Bereich Hönnersum einen Pkw BMW einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Die Fahrer missachtete jedoch die Haltezeichen und beschleunigte sein Fahrzeug stark. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der BMW setzte seine Fahrt über Borsum in Richtung Borsumer Pass fort und fuhr anschließend auf die B 494 in Richtung Asel. Dabei wurden Geschwindigkeiten von bis zu 220 km/h erreicht. In Borsum missachtete der Fahrer zudem ein Stoppschild und auf der B 494 eine rote Ampel.

In Asel riss der Blickkontakt zu dem flüchtenden Fahrzeug kurzfristig ab. Im Rahmen einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen und mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, konnten sowohl der Pkw als auch die Insassen noch in Asel angetroffen werden. Es handelt sich um zwei jeweils 21-jährige und einen 23-jährigen aus Hildesheim. Im Rahmen der Belehrung und der ersten Befragungen stellte sich heraus, dass die drei Männer unter dem Einfluss von Alkohol standen. Sie wurden anschließend für weitere Maßnahmen, u.a. Blutprobenentnahmen, der hiesigen Polizeidienststelle zugeführt und nach Abschluss entlassen.

Bei den nun folgenden Ermittlungen soll festgestellt werden, wer das Fahrzeug geführt hat.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des BMW eventuell gefährdet worden sind, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Ferner sucht die Polizei noch einen Zeugen, dessen Personalien bisher nicht vorliegen. Es soll sich um einen Mann handeln, der sich in Asel aufhielt, eine gelbe Jacke trug und einen Hund mit sich führte. Auch dieser Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

