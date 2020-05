Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrüger am Telefon Präventionstipps

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Abend, 05.05.2020, meldete sich gegen 21:30 Uhr ein unbekannter Mann bei einer 74-jährigen Frau aus der Schlesierstraße in Hildesheim und gab ihr gegenüber an, Polizeibeamter zu sein. Nachdem er sich als Simon Schneider von der Polizei vorgestellt hatte, erzählte er der Hildesheimerin, dass Täter nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt festgenommen wurden. Weiter gab er an, dass die Täter eine Liste, auf der auch ihr Name zu sehen ist, bei sich hatten. Im weiteren Verlauf kamen der Frau die Details und Forderungen des angeblichen Polizeibeamten merkwürdig vor und sie beendete das Gespräch.

Hinweise der Polizei:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an.

- Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selbst wählen können.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

