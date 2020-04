Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 22.04.2020: Hungen: Größerer Brand in Hungen - Villingen

Gießen (ots)

Zu einem größeren Brand kommt es aktuell in Hungen - Villingen. Am Bornweg geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Gartenhütte gegen 14.00 Uhr in Brand. Das Feuer griff in den Minuten danach auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Das Obergeschoss und das Dachgeschoss gerieten dadurch in Brand. Derzeit finden noch Löscharbeiten statt.

Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

