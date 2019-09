Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1235) Festnahme nach versuchtem Einbruch

Nürnberg (ots)

Beamte der Nürnberger Polizei nahmen gestern Abend (01.09.2019) in der Kressengartenstraße einen 45-Jährigen fest. Er wurde von Zeugen bei einem versuchten Einbruch beobachtet.

Gegen 22:15 Uhr teilten die Zeugen der Einsatzzentrale mit, dass auf dem Gelände eines Autohauses ein Unbekannter stehe und versuche, die Glasscheiben einzuschlagen. Ein Zeuge habe den Täter bereits angesprochen, woraufhin er die Flucht ergriff.

Schon bei der Anfahrt zum Tatort fahndeten die Streifen nach dem Mann, da ihnen eine Personenbeschreibung vorlag. Noch auf dem Grundstück des Autohauses entdeckten sie ihn wenig später und nahmen ihn fest. Wie sich nun herausstellte, soll der Mann mit einem noch unbekannten Gegenstand versucht haben, in die Verkaufsräume des Hauses einzubrechen. Dabei richtete er einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an.

Zur weiteren Amtsbehandlung fuhr man den Beschuldigten zur Dienststelle und führte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eine Blutentnahme durch. Ein zuvor veranlasster Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Die abschließende Sachbearbeitung übernahm das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg. Der Beschuldigte wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage überstellt.

Bert Rauenbusch/n

