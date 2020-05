Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Wolfstein (Kreis Kusel) (ots)

Ein Zeuge beobachtet in der Nacht zum Samstag einen Verkehrsunfall in der Straße In Immetshausen. Hierbei streifte gegen 2 Uhr ein heller Pkw beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug und fuhr einfach weiter. Durch Beamten der Polizeiinspektion Lauterecken konnte das unfallverursachende Fahrzeug ermittelt werden. Dieses wurde mit frischen Unfallschäden an der an der Halteranschrift vorgefunden. Am frühen Morgen wurde die 29-Jährige Fahrerin angetroffen. Die Beamten konnten Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin in der Atemluft wahrnehmen. Der Atemalkoholwert lag deutlich über der 1,1 Promillegrenze. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Ihren Führerschein wird sie wohl für längere Zeit abgeben müssen.|pilek

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



