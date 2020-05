Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A62/Kusel, Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Kusel (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf der A62 zwischen den Ausfahrten Kusel und Reichweiler zu einem Auffahrunfall. Der 22 jährige Fahrer eines VW Passat fuhr auf den vor ihm fahrenden Ford Focus eines 36 jährigen Mannes auf, als dieser seinen Wagen wegen einsetzendem Starkregen abbremste. Nach dem Aufprall gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern, krachten in die Schutzplanken und kamen entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der Überholspur zum Stillstand. Der VW-Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungsfahrzeug in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.|past

