Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandale im Gartenhäuschen

Lauterecken (ots)

Ein Motorradhelm ist aus einem Gartenhäuschen (in der VG Lauterecken - Wolfstein) mitgenommen worden. Hierzu war die Person durch das Fenster in das Gebäude eingestiegen. In der Hütte wurde ein Paket Schrauben und eine Flasche altes Motorenöl verteilt. Die Polizei vermutet, dass der frühere Lebensgefährte der Geschädigten seinen eigenen Helm geholt hatte und bei der Gelegenheit in dem Gebäude randalierte. |pilek-AH

