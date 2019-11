Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neue Funkstreifenwagen für die Polizei im Rhein-Kreis Neuss

Bild-Infos

Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am Dienstag (26.11.) ließ sich der Landrat und Leiter der Kreispolizei Hans-Jürgen Petrauschke vor dem Haupteingang der Wache Neuss die beiden neuen Streifenwagenmodelle zeigen, die demnächst von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Rhein-Kreis Neuss genutzt werden.

Die neuen Funkstreifenwagen sind vom Typ Mercedes Vito und vom Typ Ford S-Max. Beide verfügen über 190 PS.

Hans-Jürgen Petrauschke zur Einführung der neuen Dienstwagen der Polizei NRW: "Die neuen Streifenwagen wurden so ausgewählt, dass sie dem anspruchsvollen Polizeialltag gerecht werden. Die Polizistinnen und Polizisten, die bei uns im Rhein-Kreis Neuss, aber auch im ganzen Land im Einsatz sind, müssen angemessen ausgestattet sein."

Sowohl im Fahrer- als auch im Fahrgastraum ist mehr Platz, auch der Umfang der mitzuführenden Ausrüstung wurde bei der Auswahl bedacht. Zusätzlich zum Blaulicht besitzen die beiden Fahrzeuge Front- und Kreuzungsblitzer, damit der Wagen noch besser wahrgenommen wird, etwa beim Einfahren in eine Kreuzung. Auch die Heckklappe ist innen mit Warnblinklicht für den rückwärtigen Verkehr ausgestattet, das somit auch bei geöffneter Position gut sichtbar ist. Die auffällige Folierung in blau und neongelb sorgt für den letzten Schliff in puncto Sichtbarkeit.

Die erste Lieferung für den Rhein-Kreis Neuss umfasst sechs Mercedes Vitos und zwei Ford S-Max. Sie werden jetzt entsprechend acht BMW-Fahrzeuge ersetzen und in den aktiven Dienst aufgenommen. Am 23. September 2019 stellte Innenminister Herbert Reul die neuen Streifenwagen für die nordrhein-westfälische Polizei vor. Etwa 300 Fahrzeuge sollen noch dieses Jahr ausgeliefert werden, insgesamt sollen es landesweit bis 2021 rund 2200 sein.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell