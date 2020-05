Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Flucht

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 22:30 und 10:00 Uhr, hat ein Autofahrer in der Hauptstraße ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr in Richtung Oberndorf und streifte einen schwarzen Audi mit KH-Kennzeichen. Danach entfernte er sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter Tel.: 06361 / 9170 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

