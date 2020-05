Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Luxus-SUV

A 62 Gemarkung Schellweiler (ots)

Am heutigen Freitag um die Mittagszeit, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A62 in Richtung Trier. Kurz vor der Abfahrt Kusel kam ein 50 Jahre alter Fahrer aus dem Kreis Kaiserslautern mit seinem hochwertigen Luxus-SUV eines bekannten italienischen Herstellers ins Schleudern. Der Unfall ereignete sich im Bereich einer Gefällstrecke, auf regennasser Fahrbahn. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelnder Vorsicht, kam der Fahrer mit seinem Geländewagen ins Schleudern und prallte zunächst links und anschließend rechts in die Schutzplanken. Das stark beschädigte Fahrzeug kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Fahrer und Beifahrer wurden glücklicherweise nicht verletzt. Durch den Unfall entstand am SUV ein Schaden von ca. 60.000 EUR. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste dies abgeschleppt werden. Der rechte Fahrstreifen war für die Dauer von ca. 60 min blockiert.

