Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Motorradfahrer leicht verletzt

Möhnesee (ots)

Am Sonntag (13. September) befuhr, gegen 9.15 Uhr, ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Welver mit seinem Krad die Arnsberger Straße in Richtung Arnsberg. Als er nach links in die Straße "Südufer" abbiegen wollte, rutschte er mit dem Hinterrad des Motorrades weg und prallte gegen die Kante einer Querungshilfe für Fußgänger. Durch den folgenden Sturz verletzte er sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. (reh)

