POL-KN: (Radolfzell) Einbrecher erbeuten Bargeld aus Wohnhaus

Radolfzell (ots)

Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Sandgruben" erbeutet. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 12. Februar, zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr. Die Täter öffneten auf unbekannte Weise die Eingangstür des Hauses und durchsuchten alle Räume. Nach jetzigem Sachstand nahmen sie eine Geldkassette mit Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich mit. Über weitere Beute sowie die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nichts bekannt. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell (Tel.: 07732/95066-0) zu wenden.

