Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche geklaut

Radolfzell (ots)

Eine rote Damenhandtasche ist Beute eines Diebstahls am Mittwoch, 12. Februar, aus einem geparkten Fahrzeug. Die Tasche befand sich in einem Pkw, der in der Strandbadstraße auf einem Klinikparkplatz abgestellt war. Unbekannte schlugen in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 20.45 Uhr die Scheibe der Beifahrertür ein und stahlen die Tasche, die auf dem Sitz stand. Der genaue Inhalt ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell (Tel.: 07732/95066-0) entgegen.

