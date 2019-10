Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht Geschädigten

Schwerin (ots)

Zeugen informierten am 24.09.2019 gegen 20:45 Uhr die Polizei über eine Auseinandersetzung im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Keplerstraße / "Am Stein". Nach Befragung der Zeugen stellte sich heraus, dass eine Gruppe von ca. 6 Personen einen 16 bis 17-jährigen jungen Mann körperlich angegriffen und versucht hatten ihm sein Fahrrad zu entreißen. Der junge Mann konnte sich erfolgreich wehren und vor den Angreifern fliehen. Aus diesem Grund war er bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort, so dass die Anzeige von Amtswegen aufgenommen wurde. Für die weitere polizeiliche Ermittlung wird nun der 16-17-jährige Geschädigte gesucht. Durch die Zeugen wurde bekannt, dass der Geschädigte blonde Haare hatte und schwarze Kleidung trug. Der Geschädigte wird gebeten sich bei der Polizei persönlich, telefonisch (0385/5180 -1550 / -2224)oder online über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.

