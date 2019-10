Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Einbruch in mehrere Schweriner Betriebe

Schwerin (ots)

Am Wochenende vom 04.10. bis 06.10.2019 verschafften sich unbekannte Täter im gesamten Stadtgebiet Schwerin Zugang zu fünf Büroräumen und Lokalen, die Tatorte erstrecken sich von der Werdervorstadt, Schelfstadt, Paulsstadt bis hin zum Großen Dreesch. Der oder die Täter drangen auf unterschiedlichste Art und Weise in die Räumlichkeiten ein. Zum Teil wurden Fensterscheiben eingeschlagen und Türen aufgehebelt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf mehrere Tausend Euro. An den Tatorten sicherte die Kriminalpolizei Spuren und es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

