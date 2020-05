PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fahrradfahrerin

Bad Schwalbach (ots)

Am Donnerstag, den 07.05.2020, gg. 16:02 Uhr, kam es auf der Landstraße 3272 zwischen Lorch und Presberg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 88jähriger aus Rüdesheim befuhr mit seinem PKW die kurvenreiche Strecke aus Richtung Lorch kommend in Richtung Presberg. In einer Linkskurve kam es zum Zusammenstoß mit einer 43jährigen Fahrradfahrerin aus Mainz,welche in gleicher Richtung unterwegs war. Die Radfahrerin wurde hierbei schwer am Kopf verletzt und war nicht ansprechbar. Sie wurde vor Ort durch einen Notarzt und Rettungssanitäter erstversorgt. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Koblenz geflogen. Der PKW-Fahrer lieb unverletzt. Nach ersten Ermittlungen zum Unfallhergang fuhr der PKW-Fahrer zunächst hinter der Fahrradfahrerin und wollte sie überholen. Während des Überholvorganges kam es zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin wurde vom PKW mit der rechten Fahrzeugseite erfasst und über die Motorhaube und das Fahrzeugdach auf die rechte Straßenseite geschleudert. Der PKW und auch das Fahrrad wurden beschädigt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Straße zwischen Lorch und Presberg komplett gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde ein Verkehrsunfallsachverständiger vor Ort gerufen. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Vorgelegt: Birkenhäger, POK, Pst.Rüdesheim Gefertigt: Boos, PHK und KvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell