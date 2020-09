Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperbruch - Fenster auf Kipp

Lippstadt (ots)

Vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster gelangten in der Zeit zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 18 Uhr, Einbrecher in die Büroräume einer Firma in der Mastholter Straße. Sie entwendeten unter anderem einen PC-Tower, einen Laptop und Briefmarken. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Diebesgut machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

