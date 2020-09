Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Auto ist kein Safe

Lippstadt (ots)

Ein Auto ist kein Safe. Dies mussten zwei Geschädigte feststellen, denen in der Nacht von Sonntag auf Montag am Bruchbäumer Weg und der Brüderstraße von einem Unbekannten die Seitenscheiben ihre Autos eingeschlagen wurden. Im ersten Fall erlangte der Täter eine Geldbörse vom Beifahrersitz und im zweiten Fall entwendete er eine schwarze Damenhandtasche von "Karl Lagerfeld", welche sich ebenfalls auf dem Beifahrersitz befand. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell