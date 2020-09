Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Baustellenabsperrungsmaterial mitgenommen

Möhnesee (ots)

Zwischen Freitag (11. September) und Montag entwendeten unbekannte Täter zahlreiche Gerätschaften zum Absperren von Baustellen in Günne und Delecke. In Günne bemerkten Mitarbeiter eines Bauunternehmens am Montagmorgen an der Möhnestraße das Fehlen von 10 Baustellen-Warnleuchten und Absperrbaken, sowie zwei Verkehrszeichen "Verbot für Fußgänger" und "vorgeschriebene Fahrtrichtung". In Delecke am Kirchweg entwendeten die Unbekannten 25 rote Lampen und fünf Absperrfelder mit dem Aufkleber "Oebotec" versehen waren. Zeugen, die Angaben über den Verbleib des Diebesgutes oder weitergehende Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell