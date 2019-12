Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Couragierte Zeugen halten Dieb fest - Täter flüchtet nach Rangelei - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch (18. Dezember 2019) haben zwei couragierte Zeugen einen Dieb festgehalten, der zuvor zwei Parfums aus einem geparkten Auto an der Stephanstraße entwendet hatte. Dabei kam es zu einer Rangelei, in deren Verlauf sich der Täter losreißen konnte. Die beiden Zeugen wurden dabei leicht verletzt.

Als der Eigentümer eines Chevrolets gemeinsam mit einem Freund gegen 1:25 Uhr zu seinem geparkten Auto ging, bemerkte er, dass ein Mann auf dem Beifahrersitz saß. Er war gerade dabei, das Handschuhfach zu durchsuchen. Die beiden Männer (27 Jahre) sprachen den Dieb an, woraufhin er versuchte, zu flüchten. Sie konnten ihn festhalten und alarmierten die Polizei. Bei dem nachfolgenden Handgemenge riss sich der Täter los. Er flüchtete noch vor Eintreffen der Polizeibeamten mitsamt der Beute über den Ostwall in Richtung Rheinstraße. Dabei verlor er sein Smartphone. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Der Täter ist etwa 1,90 bis 2 Meter groß und hat dunkelblonde Haare sowie einen Vollbart. Er trug eine schwarze Jacke.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (944)

